Про це повідомила комендатура міста. Також вилучили 36 одиниць вогнепальної зброї та майже півтори тисячі боєприпасів.

До теми На протестах у Казахстані затримали майже 10 тисяч людей

Варто зауважити, що наразі достеменно невідомо, скільки людей загинули під час протестів. Влада країни 9 січня заявила про 164 жертви, однак згодом цю інформацію спростували. Мовляв, публікація статистики – це "технічна помилка".

Зверніть увагу! На території Казахстану 6 січня ввели режим надзвичайного стану, який триватиме до 19 січня. У регіонах на період його дії також запровадили комендантську годину з 23:00 до 7:00.

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Ситуація у Казахстані: останні новини

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вперше з початку протестів прибув в Алмати. Очевидці помітили президентський кортеж.

З Казахстану збираються виводити війська ОДКБ, які ввели для стримування протестів. Це відбуватиметься у співпраці з правоохоронцями країни. Для цього вже розробляють спільний план дій.

Офіційно в Казахстані перебуває понад 2 тисячі "миротворців" ОДКБ. Про це мовиться у стенограмі саміту Організації Договору про колективну безпеку, опублікованої на сайті Кремля.

Аеропорт в Алмати поки закритий. Однак його роботу можуть відновити вже з 13 січня.

Токаєв призначив новий уряд країни. Втім, на ключових посадах чиновники не змінилися.

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