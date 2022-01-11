Деталі від правоохоронців про затриманих

Про таку кількість затриманих повідомили у казахському міністерстві внутрішніх справ. Про жертв чи постраждалих у відомстві не сказали нічого.

До теми Токаєв пообіцяв політичні реформи, однак аж у вересні

9900 осіб затримали правоохоронці,

– мовиться у повідомленні.

У МВС додали, що поліцейські спільно з Нацгвардією і військовослужбовцями спецпідрозділів в Таразі вилучили:

пістолет Макарова,

магазини до нього без патронів,

бронежилет,

пневматичний пістолет "ТОЗ-35".

Зверніть увагу! Наразі достеменно невідомо, скільки людей загинули під час протестів. 9 січня влада заявила про 164 жертви, однак згодом цю інформацію спростували. Мовляв, публікація статистики – це "технічна помилка". Відомо, що серед загиблих є діти з Алмати віком 4 та 11 років.

Головне про ситуацію в Казахстані

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Повний текст публікації телеграм-каналу "Казинформ":

МВС: 9900 людей затримано правоохоронцями

поліцейські спільно з Нацгвардією і військовослужбовцями спецпідрозділів в Таразі вилучили пістолет Макарова (1 од.) і магазини до нього без патронів, 1 бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ-35".