Детали от правоохранителей о задержанных

Такое количество задержанных сообщили в казахском министерстве внутренних дел. О жертвах или пострадавших в ведомстве ничего не сказали.

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9900 человек задержали правоохранители,
– говорится в сообщении.

В МВД добавили, что полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли:

  • пистолет Макарова,
  • магазины к нему без патронов,
  • бронежилет,
  • пневматический пистолет "ТОЗ-35".

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МВД: 9900 человек задержаны правоохранителями

полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова (1 ед.) и магазины к нему без патронов, 1 бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ-35".