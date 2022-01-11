Контингент виводитимуть поетапно. Загалом процес займе не більше 10 днів. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

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Ситуація стабілізувалась

За словами Токаєва, ситуація в Казахстані стабілізувалась. Місію ОДКБ завершили успішно.

Через 2 дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ,

– сказав президент.

Він додав, що Казахстан юридично обґрунтовано звернувся за допомогою до організації. Крім того, він розкритикував роботу Комітету національної безпеки країни, який нібито "не розглянув загрозу захоплення влади".

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