Основна вигода – для Нурсултана Назарбаєва, який утримав свій авторитет, вплив та ресурси. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив опозиційний журналіст, керівник ютуб-каналу БАСЕ Айдос Садиков.

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Вигода для зовнішнього гравця

За його словами, в цій ситуації є і зовнішній гравець, який отримав вигоду. Посилилась позиція Володимира Путіна та загалом Росії, яка увійшла в регіон.

Вона ввела війська в Казахстан і, можна вважати, що це початок окупації Казахстану,

– наголосив Садиков.

Журналіст вважає, що колишній глава Комітету національної безпеки Карім Масімов, якого затримали, ніколи не був важливою фігурою, за якою стояли клани.

Він (Масімов – 24 канал) ніколи не був самостійним гравцем. Натомість був людиною "на підхопленні" і завжди служив Назарбаєву та його оточенню. Айдос Садиков Опозиційний журналіст, керівник ютуб-каналу БАСЕ

Садиков вважає, що Масімов ніколи б не ризикував. Тому що навіть у позитивному випадку він не мав жодних шансів утриматись при владі. "Таке міг зробити тільки із благословіння, за наказом когось із Назарбаєвих", – сказав журналіст.

Нагадаємо! Влада Казахстану затримала Масімова 8 січня. Його відправили в ізолятор тимчасового тримання, розслідують державну зраду. На тлі масових протестів у країні 5 січня колишнього главу КНБ відправили у відставку.

Присутність Росії в Казахстані: що відомо

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся до країн ОДКБ і попросив ввести війська на територію країни.

Відтак для придушення протестів Росія почала направляти так званих "миротворців". Військовим дозволили застосовувати зброю проти мітингувальників.

Офіційно в Казахстані наразі перебуває понад 2 тисячі "миротворців" ОДКБ. Про це мовиться у стенограмі саміту Організації Договору про колективну безпеку, опублікованої на сайті Кремля.

Глава Кремля заявив, що виведе військових, коли вони "закінчать свою місію".

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