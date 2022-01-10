Основная выгода – для Нурсултана Назарбаева, который удержал свой авторитет, влияние и ресурсы. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал оппозиционный журналист, руководитель ютуб-канала БАСЕ Айдос Садыков.

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Выгода для внешнего игрока

По его словам, в этой ситуации есть и внешний игрок, который получил выгоду. Усилилась позиция Владимира Путина и в целом России, которая вошла в регион.

Она ввела войска в Казахстан и, можно считать, что это начало оккупации Казахстана,
– подчеркнул Садыков.

Журналист считает, что бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов, которого задержали, никогда не был важной фигурой, за которой стояли кланы.

Он (Масимов – 24 канал) никогда не был самостоятельным игроком. Зато был человеком "на подхвате" и всегда служил Назарбаеву и его окружению.

Айдос Садиков

Оппозиционный журналист, руководитель ютуб-канала БАСЕ

Садыков считает, что Масимов никогда бы не рисковал. Потому что даже в положительном случае он не имел никаких шансов удержаться у власти. "Такое мог сделать только из благословения, по приказу кого-то из Назарбаевых", – сказал журналист.

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