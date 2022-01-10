Основная выгода – для Нурсултана Назарбаева, который удержал свой авторитет, влияние и ресурсы. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал оппозиционный журналист, руководитель ютуб-канала БАСЕ Айдос Садыков.

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Выгода для внешнего игрока

По его словам, в этой ситуации есть и внешний игрок, который получил выгоду. Усилилась позиция Владимира Путина и в целом России, которая вошла в регион.

Она ввела войска в Казахстан и, можно считать, что это начало оккупации Казахстана,

– подчеркнул Садыков.

Журналист считает, что бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов, которого задержали, никогда не был важной фигурой, за которой стояли кланы.

Он (Масимов – 24 канал) никогда не был самостоятельным игроком. Зато был человеком "на подхвате" и всегда служил Назарбаеву и его окружению. Айдос Садиков Оппозиционный журналист, руководитель ютуб-канала БАСЕ

Садыков считает, что Масимов никогда бы не рисковал. Потому что даже в положительном случае он не имел никаких шансов удержаться у власти. "Такое мог сделать только из благословения, по приказу кого-то из Назарбаевых", – сказал журналист.

Напомним! Власти Казахстана задержали Масимова 8 января. Его отправили в изолятор временного содержания, расследуют государственную измену. На фоне массовых протестов в стране 5 января бывшего главу КНБ отправили в отставку.

Присутствие России в Казахстане: что известно

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к странам ОДКБ и попросил ввести войска на территорию страны.

Поэтому для подавления протестов Россия начала направлять так называемых "миротворцев". Военным разрешили применять оружие против митингующих.

Официально в Казахстане сейчас находится более 2 тысяч "миротворцев" ОДКБ. Об этом говорится в стенограмме саммита Организации Договора о коллективной безопасности, опубликованной на сайте Кремля.

Глава Кремля заявил, что выведет военных, когда они "закончат свою миссию".

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