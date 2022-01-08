Соответствующее заявление обнародовали в ведомстве 8 января. Однако, по их данным, расследуют его с 6 января.

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В Казахстане задержали Карима Масимова

Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование по факту государственной измены,

– говорится в сообщении.

Кроме того, власти объяснили, что в этот же день по подозрению в совершении преступления они:

задержали бывшего главу Комитета нацбезопасности Масимова;

ввели его в изолятор временного содержания вместе с другими.

Кстати, 5 января 2022 года Карима Масимова отправили в отставку. По данным СМИ, он является давним соратником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Коротко о протестах в Казахстане

Первые протесты в стране вспыхнули 3 января из-за роста цен на газ. Хоть цены снизили, протестующие стали требовать отставки правительства и уменьшения влияния Нурсултана Назарбаева.

Правительство ушло в отставку, Назарбаев покинул пост главы Совбеза. Протесты продолжались и после этого.

5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности и призвал ввести войска.

Первой свой контингент начала вводить Россия. За ней – Беларусь.

Так называемые "миротворцы" уже приняли участие в зачистке аэропорта в Алматы. Им разрешили применять оружие против митингующих.

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