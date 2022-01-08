Соответствующее заявление обнародовали в ведомстве 8 января. Однако, по их данным, расследуют его с 6 января.
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В Казахстане задержали Карима Масимова
Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование по факту государственной измены,
– говорится в сообщении.
Кроме того, власти объяснили, что в этот же день по подозрению в совершении преступления они:
- задержали бывшего главу Комитета нацбезопасности Масимова;
- ввели его в изолятор временного содержания вместе с другими.
Кстати, 5 января 2022 года Карима Масимова отправили в отставку. По данным СМИ, он является давним соратником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Коротко о протестах в Казахстане
- Первые протесты в стране вспыхнули 3 января из-за роста цен на газ. Хоть цены снизили, протестующие стали требовать отставки правительства и уменьшения влияния Нурсултана Назарбаева.
- Правительство ушло в отставку, Назарбаев покинул пост главы Совбеза. Протесты продолжались и после этого.
- 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности и призвал ввести войска.
- Первой свой контингент начала вводить Россия. За ней – Беларусь.
- Так называемые "миротворцы" уже приняли участие в зачистке аэропорта в Алматы. Им разрешили применять оружие против митингующих.
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