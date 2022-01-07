Российские СМИ сообщали, что Назарбаев уже вскоре может уехать из Казахстана. Вроде бы для лечения. Где сейчас находится Назарбаев – неизвестно.
Заметьте Токаев поблагодарил Путина за помощь в подавлении протестов
Сегодня Лукашенко позвонил Назарбаеву, чтобы обсудить ситуацию в Казахстане. Это первое сообщение о Назарбаеве от начала протестов,
– говорится в сообщении.
Никаких деталей пока не раскрывают.
Разговор Токаева с Лукашенко
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
- Они обсудили ситуацию в Казахстане.
Токаев приказал силовикам стрелять
- Президент Казахстана 7 января разрешил силовикам стрелять по митингующим.
- Политик использовал кремлевскую риторику об "организации из-за рубежа".
- В частности, он заявил, что силовикам вроде бы приходится бороться "с местными и иностранными бандитами".
Протесты в Казахстане: смотрите видео