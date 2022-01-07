Російські ЗМІ повідомляли, що Назарбаєв вже невдовзі може виїхати з Казахстану. Начебто для лікування. Де наразі перебуває Назарбаєв, – невідомо.

Зауважте Токаєв подякував Путіну за допомогу в придушенні протестів

Сьогодні Лукашенко зателефонував Назарбаєву, щоб обговорити ситуацію в Казахстані. Це перше повідомлення про Назарбаєва від початку протестів,
– мовиться у повідомленні.

Жодних деталей наразі не розкривають.

Розмова Токаєва з Лукашенком

  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
  • Вони обговорили ситуацію у Казахстані.

Токаєв наказав силовикам стріляти

  • Президент Казахстану 7 січня дозволив силовикам стріляти по мітингувальниках.
  • Політик використав кремлівську риторику про "організацію з-за кордону".
  • Зокрема, він заявив, що силовикам начебто доводиться боротися "з місцевими та іноземними бандитами".

Протести у Казахстані: дивіться відео