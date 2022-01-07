Російські ЗМІ повідомляли, що Назарбаєв вже невдовзі може виїхати з Казахстану. Начебто для лікування. Де наразі перебуває Назарбаєв, – невідомо.
Зауважте Токаєв подякував Путіну за допомогу в придушенні протестів
Сьогодні Лукашенко зателефонував Назарбаєву, щоб обговорити ситуацію в Казахстані. Це перше повідомлення про Назарбаєва від початку протестів,
– мовиться у повідомленні.
Жодних деталей наразі не розкривають.
Розмова Токаєва з Лукашенком
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
- Вони обговорили ситуацію у Казахстані.
Токаєв наказав силовикам стріляти
- Президент Казахстану 7 січня дозволив силовикам стріляти по мітингувальниках.
- Політик використав кремлівську риторику про "організацію з-за кордону".
- Зокрема, він заявив, що силовикам начебто доводиться боротися "з місцевими та іноземними бандитами".
Протести у Казахстані: дивіться відео