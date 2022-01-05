Соответствующую информацию обнародовало российское издание со ссылкой на МИД России. Об этом стало известно 5 января.

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"Для лечения": Назарбаев готов покинуть страну

Источники в МИД России сообщают, что Назарбаев "готов покинуть Казахстан для лечения",
– говорится в сообщении.

Там также отметили, что в городе Талдыкорган протестующие пытались снести памятник политику.

Протестующие пытались снести памятник Назарбаеву: смотрите видео

Перед этим Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совбеза. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев.

Известно, что снижение влияния на власть бывшего президента Нурсултана Назарбаева было одним из требований протестующих.

Коротко о протестах в Казахстане: основное

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