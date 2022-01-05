Соответствующую информацию обнародовало российское издание со ссылкой на МИД России. Об этом стало известно 5 января.
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"Для лечения": Назарбаев готов покинуть страну
Источники в МИД России сообщают, что Назарбаев "готов покинуть Казахстан для лечения",
– говорится в сообщении.
Там также отметили, что в городе Талдыкорган протестующие пытались снести памятник политику.
Протестующие пытались снести памятник Назарбаеву: смотрите видео
Перед этим Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совбеза. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев.
Известно, что снижение влияния на власть бывшего президента Нурсултана Назарбаева было одним из требований протестующих.
Коротко о протестах в Казахстане: основное
- 3 января 2022 года в разных городах Казахстана начались протесты. В частности, люди требовали снижения цены на газ. Хоть власть снизила цены, и протестующие выдвинули требования, связанные с властью и жизнью в стране.
- На фоне протестов правительство ушло в отставку. Указ об этом 5 января подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- Протесты продолжаются. Самые крупные в городе Алматы – там люди жгли административные здания и машины.
- Предварительно известно о более 500 пострадавших и первых погибших.
- Кроме того, чиновники начали выезжать из страны. СМИ сообщили, что на самолете страну покинул зять Назарбаева. По непроверенным данным, он отправился в Киргизию.
Протесты в Казахстане: все, что нужно знать – смотрите видео