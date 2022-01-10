Це помітно зокрема в тому, як швидко Росія зорієнтувалася і відправила війська. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
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Він вважає, що подібний розвиток ситуації обговорювали і під час саміту в Санкт-Петербурзі у грудні. Тоді всі відчували, що назріває.
Путін знав про такий сценарій,
– наголосив Семиволос.
За його словами, не Росія – основний інвестор в Казахстан, а Захід. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв це чудово розуміє і постійно на цьому наголошує.
Семиволос: Токаєв хоче вивести війська Росії якнайшвидше
Дослідник зауважив, скільки російські військові пробудуть на території Казахстану – ніхто не знає: ні Путін, ні Токаєв.
Хоча Токаєв хоче вивести їх (війська – 24 канал) якомога швидше. Він відчуває, що це – дуже непопулярне рішення і багато людей його вважають зрадником,
– зауважив аналітик.
Він пояснив, що якщо Путін затягуватиме цей процес, він наражатиметься на ще більше незадоволення казахів і зростання антиросійських настроїв.
Варто не забувати Китай, який уважно за цим всім стежить. Він не буде задоволеним, якщо російські війська залишаться в Казахстані надовго. Адже Китай вважає Казахстан зоною своїх інтересів.
Ситуація в Казахстані не впливає на Україну
Семиволос вважає, що напряму ситуація в Казахстані не впливає агресію Росії проти України. "Плани Путіна не змінюються. Лише навпаки – вони укріплюються в думці, що довкола них – вороги, які плетуть змови", – сказав дослідник.
Семиволос розповів про слід Росії в Казахстані: дивіться відео
Слід Росії у протестах в Казахстані
- Президент Казахстану Токаєв 5 січня звернувся до країн-учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами".
- Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення ухвалили Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок".