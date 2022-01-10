Відповідну інформацію оприлюднили у прес-служба Комітету національної безпеки Казахстану. Мовиться про затримання з 8 по 10 січня 2022 року.
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У Алмати влада затримала майже 700 людей
У період із 8 січня 2022 року в Алмати та Алматинській області силами спецпідрозділів КНБ, МВС, Міноборони та Нацгвардії затримано 675 підозрюваних,
– заявили у відомстві.
Влада також пояснила, що під час обшуків у цих людей виявили:
- зброю;
- боєприпаси;
- підроблені документи працівників правоохоронних органів;
- награбоване майно.
Протести у Казахстані: основне
- Протести у Казахстані почались у неділю, 2 січня, після підняття цін на газ. Попри їх зниження люди почали вимагали політичних змін у країні та покращення якості рівня життя. Протести вирували орієнтовно у 15 містах країни. За цей час влада затримала понад 7 тисяч осіб.
- Зокрема 5 січня мешканка Алмати заявила, що протестувальники діляться на два типи: ті, які хочуть мирного протесту, провокатори, які все руйнують й підпалюють.
- Найжорстокіші сутички відбулись у найбільшому місті Казахстану Алмати. Зокрема 7 січня людей попереджали про "зачистки".
- 8 січня в місті було чутно постріли. Перед тим влада дозволила стріляти на ураження.
- Точна кількість загиблих досі невідома. Проте через потрапляння куль у місті загинуло двоє дітей – 11-річний хлопчик та 4-річна дівчинка. Ще одна дитина перебуває в лікарні.
- 10 січна влада оголосила загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів, проте їхню кількість досі не назвала.
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