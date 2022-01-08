Про це у телеграм-каналах повідомили близько 22:00 за часом Казахстану.

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На вулицях звучать сирени

Як пишуть у телеграм-каналі ORDA Kazakhstan, сирен було чути упродовж 10 секунд – саме стільки, як і минулого разу. Наразі у Міністерстві внутрішніх справ Казахстану ще нічого офіційно не коментували. Крім цього, на вулицях працює система оповіщення громадян. Людей просять не покидати свої помешкання.

Система сповіщення працює в Алмати: дивіться відео

Телеканали транслюють попередження

Заклики залишатися вдома з'явилися й в ефірах усіх телеканалів. Казахів попередили, що в Алмати проводиться "антитерористична операція зі знищення бандитських формувань". З огляду на це, мешканців міста просять не виходити на вулицю та не наближатися до вікон, якщо "антитерористичні дії" будуть проходити поруч з їхніми будинками.

Мешканці Аламати кажуть про стрілянину

Крім цього, у телеграм- каналах повідомили, що у місті чути постріли. Автоматна черга нібито прозвучала на захід від площі Республіки.

У мережі поширюють інформацію про те, що у передмісті Алмати кілька годин триває бій між силовиками та протестувальниками.

Водночас місцеві жителі зазначили, що безладну стрілянину чути й на трасі, яка веде на Бішкек, столицю Киргизстану.

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