Усіх їх звинувачують у "порушенні громадського порядку". Таку інформацію 8 січня озвучили в ефірі державного телеканалу "Хабар24".

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Що загрожує затриманим у Костанаї

За інформацією журналістів, долю третини із затриманих вирішують в адміністративних судах. Мітингувальникам загрожує арешт – на термін від 5 до 15 діб. Водночас місцеві правоохоронці заявили, що розслідують також факт нападу на державні установи. При цьому, в ефірі телеканалу стверджують, що загалом ситуацію в області є спокійною.

Довідка. 7 січня МВС Казахстану повідомило, що силовики затримали вже понад 3 800 мітингувальників. За офіційними даними, кількість загиблих зросла до 26.

Казахстан охопили протести: що відомо

Протести спалахнули у країні на початку 2022 року. Приводом стало значне підвищення ціни на скраплений газ. Втім, причин для громадського обурення було набагато більше. Мітингувальники скаржаться на значну корупцію у країні та негативний вплив режиму Нурсултана Назарбаєва.

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до ОДКБ з проханням про направлення миротворців. Тож у країну вже прибуло чимало іноземних військових, зокрема – з Росії.

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