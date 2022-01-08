Всех их обвиняют в "нарушении общественного порядка". Такую информацию 8 января озвучили в эфире государственного телеканала "Хабар24".

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Что грозит задержанным в Костанае

По информации журналистов, судьбу трети из задержанных решают в административных судах. Митингующим грозит арест – на срок от 5 до 15 суток. В то же время местные правоохранители заявили, что расследуют также факт нападения на государственные учреждения. При этом в эфире телеканала утверждают, что в целом ситуация в области спокойная.

Справка. 7 января МВД Казахстана сообщило, что силовики задержали уже более 3 800 митингующих. По официальным данным, число погибших возросло до 26.

Казахстан охватили протесты: что известно

Протесты вспыхнули в стране в начале 2022 года. Поводом стало значительное повышение цены на сжиженный газ. Впрочем, причин для общественного возмущения было гораздо больше. Митингующие жалуются на значительную коррупцию в стране и негативное влияние режима Нурсултана Назарбаева. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о направлении миротворцев. Поэтому в страну уже прибыло немало иностранных военных, в частности – из России.

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