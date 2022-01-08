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Важно Войска ОДКБ, первые жертвы и мародерство: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

Обратите внимание! Информация о событиях, которые происходят в Казахстане, указана по киевскому времени. Разница составляет 4 часа.

11: 20 – во время перестрелки в Алматы погиб ребенок. Жизнь 11-летнего мальчика оборвалась, вероятно, во время неудачного ночного штурма города 5 января.

10:19 – силовики задержали 11 организаторов массовых акций протеста. Двоим из них уже избрали меру пресечения в виде ареста. Всего же в Казахстане задержали 4 404 человек.

10:12 – пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева заявил, что бывший президент Казахстана не сбегал из страны и якобы находится в столице. По его словам, там политик проводит консультативные встречи.

10:00 – действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура из-за многочисленных жертв в ряде регионов страны.

9:52 – в Актау начали задерживать протестующих, которые отказались покинуть главную площадь города. По меньшей мере трех человек уже посадили в автозак за то, что они стали противоречить прокурору и отказались расходиться.

9:41 – в крупнейшем городе Казахстана Алматы продолжаются локальные перестрелки. На въездах и выездах из города устанавливают блокпосты. Этим занимаются люди в форме без опознавательных знаков.

Как выглядит Алматы после погромов / Фото из телеграм-канала ЧТД

9:13 – на фоне протестов в Казахстане Госдепартамент США разрешил сотрудникам своего генконсульства в Алматы покинуть страну.

8:30 – в Казахстане власти задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности страны Карима Масимова. Комитет национальной безопасности начал досудебное расследование по факту государственной измены.

Протесты в Казахстане: главное

Массовые акции начались в Казахстане 3 января с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация стремительно развивается: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением свето-шумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий. В Алматы утром 6 января начали зачистку от митингующих.

В НАТО призвали Казахстан воздержаться от насилия во время протестов и продолжить диалог.

Протесты в Казахстане набрали новые обороты: смотрите видео