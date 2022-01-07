Об этом в социальных сетях сообщил специальный представитель генерального секретаря Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина.

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НАТО разделяет серьезную обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и продолжать диалог,

– отметил он.

По словам Хавьера Коломины, все органы казахстанской власти должны уважать международные обязательства по правам человека, включая право граждан на мирные акции протеста.

Протесты в Казахстане: коротко

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это было только одно из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов. Поэтому на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

Первым свой контингент ввела Россия. Самолетами в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили только вечером 6 января.

В Организации договора о коллективной безопасности говорят, что в Казахстане – 2500 "миротворцев".

Что происходит в Казахстане: смотрите видео

Текст публикации Хавьера Коломины:

НАТО разделяет серьезную обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны проявлять воздержание, воздерживаться от насилия и продолжать диалог