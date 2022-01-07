Про це у соціальних мережах повідомив спеціальний представник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу по країнах Південного Кавказу та Центральної Азії Хав'єр Коломіна.
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НАТО розділяє серйозне занепокоєння ситуацією в Казахстані, включаючи повідомлення про жертви. Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість, утримуватися від насильства та продовжувати діалог,
– зазначив він.
За словами Хав'єра Коломіни, всі органи казахстанської влади повинні поважати міжнародні зобов'язання стосовно прав людини, включаючи право громадян на мирні акції протесту.
Протести у Казахстані: коротко
- Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.
- Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.
- Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.
- В Організації договору про колективну безпеку кажуть, що у Казахстані – 2 500 "миротворців".
Що відбувається у Казахстані: дивіться відео
Текст публікації Хав'єра Коломіни:
НАТО розділяє серйозне занепокоєння ситуацією в Казахстані, включаючи повідомлення про жертви. Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість, утримуватися від насильства та продовжувати діалог