Міністерство внутрішніх справ Казахстану оприлюднило нові дані. Зокрема, мовиться, що під час протестів затримали 3811 людей.

Зауважте У НАТО закликали Казахстан утриматися від насилля під час протестів і продовжити діалог

Окрім того, за офіційними даними, постраждали 26 людей.

Нові дані від МВС: по всьому Казахстану затримано 3811 людей. 26 – ліквідовано, 26 – поранено,
– мовиться у повідомленні.

Тим часом ще 6 січня кількість постраждалих перевищила тисячу. Госпіталізували приблизно 400 людей. Лише у реанімації перебували понад 60 людей.

Силовикам дозволили стріляти на ураження

  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав моторошний наказ. Він дозволив силовикам на випередження стріляти по мітингувальниках.
  • Політик відзначився цинічною заявою. Токаєв заявив, що силовикам нібито доводиться боротися "з місцевими та іноземними бандитами".
  • Станом на 7 січня по всьому Казахстану ввели "червоний рівень терористичної загрози".

Протести у Казахстані: дивіться відео