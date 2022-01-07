Міністерство внутрішніх справ Казахстану оприлюднило нові дані. Зокрема, мовиться, що під час протестів затримали 3811 людей.

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Окрім того, за офіційними даними, постраждали 26 людей.

Нові дані від МВС: по всьому Казахстану затримано 3811 людей. 26 – ліквідовано, 26 – поранено,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом ще 6 січня кількість постраждалих перевищила тисячу. Госпіталізували приблизно 400 людей. Лише у реанімації перебували понад 60 людей.

Силовикам дозволили стріляти на ураження

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав моторошний наказ. Він дозволив силовикам на випередження стріляти по мітингувальниках.

Політик відзначився цинічною заявою. Токаєв заявив, що силовикам нібито доводиться боротися "з місцевими та іноземними бандитами".

Станом на 7 січня по всьому Казахстану ввели "червоний рівень терористичної загрози".

Зауважте! Протести розпочалися після того, як у країні у майже 2 рази підвищили ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Протести у Казахстані: дивіться відео