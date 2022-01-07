Міністерство внутрішніх справ Казахстану оприлюднило нові дані. Зокрема, мовиться, що під час протестів затримали 3811 людей.
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Окрім того, за офіційними даними, постраждали 26 людей.
Нові дані від МВС: по всьому Казахстану затримано 3811 людей. 26 – ліквідовано, 26 – поранено,
– мовиться у повідомленні.
Тим часом ще 6 січня кількість постраждалих перевищила тисячу. Госпіталізували приблизно 400 людей. Лише у реанімації перебували понад 60 людей.
Силовикам дозволили стріляти на ураження
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав моторошний наказ. Він дозволив силовикам на випередження стріляти по мітингувальниках.
- Політик відзначився цинічною заявою. Токаєв заявив, що силовикам нібито доводиться боротися "з місцевими та іноземними бандитами".
- Станом на 7 січня по всьому Казахстану ввели "червоний рівень терористичної загрози".
Протести у Казахстані: дивіться відео