Министерство внутренних дел Казахстана обнародовало новые данные. В частности, говорится, что во время протестов задержали 3 811 человек.
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Кроме того, по официальным данным, пострадали 26 человек.
Новые данные от МВД: по всему Казахстану задержаны 3 811 человек. 26 – ликвидировано, 26 – ранено,
– говорится в сообщении.
Между тем еще 6 января число пострадавших превысило тысячу. Госпитализировали примерно 400 человек. Только в реанимации находились более 60 человек.
Силовикам разрешили стрелять на поражение
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал жуткий приказ. Он разрешил силовикам на опережение стрелять по митингующим.
- Политик отметился циничным заявлением. Токаев заявил, что силовикам якобы приходится бороться "с местными и иностранными бандитами".
- По состоянию на 7 января по всему Казахстану ввели "красный уровень террористической угрозы".
Протесты в Казахстане: смотрите видео