Об этом в телеграм-каналах сообщили около 22:00 по времени Казахстана.

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Как пишут в телеграм-канале ORDA Kazakhstan, сирены было слышно в течение 10 секунд – именно столько, как и в прошлый раз. Пока в Министерстве внутренних дел Казахстана официально ничего не комментировали. Кроме этого, на улицах работает система оповещения граждан. Людей просят не покидать свои дома.

Система оповещения работает в Алматы: смотрите видео

Телеканалы транслируют предупреждение

Призывы оставаться дома появились в эфирах всех телеканалов. Казахов предупредили, что в Алматы проводится "антитеррористическая операция по уничтожению бандитских формирований". Учитывая это, жителей города просят не выходить на улицу и не приближаться к окнам, если "антитеррористические действия" будут проходить рядом с их домами.

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