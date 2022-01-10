Таку інформацію оприлюднив ситуаційний центр МВС Казахстану. Кількість затриманих підрахували по всій країні.

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На двох ринках Алмати затримали понад 200 осіб

Правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділів в Алмати на 2 ринках затримали 207 осіб. Вилучено 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї,

– повідомили у казахському МВС.

Зазначимо, що лише напередодні, 9 січня, кількість затриманих була майже 6 тисяч.

У Казахстані – загальнонаціональна жалоба

10 січня в Казахстані оголосили загальнонаціональну жалобу – за загиблими під час протестів. Проте точної офіційної інформації про те, скільки саме жертв, надано не було, дані відрізнялись і не відповідали дійсності.

Зверніть увагу! Тим часом вже незабаром стартує саміт ОДКБ щодо ситуації в Казахстані. До країн Організації договору про колективну безпеку президент Токаєв звернувся 5 січня.

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Останні новини про протести в Казахстані:

У Казахстані призупинили роботу обмінних пунктів, в Алмати закрили дошкільні установи.

Вулиці Алмати патрулюють військові з гвинтівками, які стежать за дотриманням комендантської години.

До Києва прибув перший рейс із Нур-Султана з 33 українцями.

Тим часом так звані російські "миротворці" продовжують прибувати в Казахстан.

Дивіться відео про те, як відбувались протести в Казахстані: