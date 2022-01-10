Такую информацию обнародовал ситуационный центр МВД Казахстана. Количество задержанных подсчитали по всей стране.

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На двух рынках Алматы задержали более 200 человек

Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек. Изъято 5 похищенных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия,

– сообщили в казахском МВД.

Отметим, что только накануне, 9 января, количество задержанных было почти 6 тысяч.

В Казахстане – общенациональный траур

10 января в Казахстане объявили общенациональный траур – по погибшим во время протестов. Однако точной официальной информации о том, сколько именно жертв, предоставлено не было, данные отличались и не соответствовали действительности.

Обратите внимание! Между тем, уже вскоре стартует саммит ОДКБ по ситуации в Казахстане. В страны Организации договора о коллективной безопасности президент Токаев обратился 5 января.

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Последние новости о протестах в Казахстане:

В Казахстане приостановили работу обменных пунктов, в Алматы закрыли дошкольные учреждения.

Улицы Алматы патрулируют военные с винтовками, которые следят за соблюдением комендантского часа.

В Киев прибыл первый рейс из Нур-Султана с 33 украинцами.

Между тем так называемые российские "миротворцы" продолжают прибывать в Казахстан.

Смотрите видео о том, как происходили протесты в Казахстане: