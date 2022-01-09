Соответствующую информацию сообщили в Нацбанке Казахстана. Это случилось 9 января, через неделю после начала протестов.

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В Казахстане не будут работать обменные пункты

Временно прекращается деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций по вопросам безопасности обменных пунктов, а также их работников и клиентов,

– говорится в сообщении.

В Нацбанке заявили, что из-за нестабильной работы интернета и антитеррористической операции в Алматы и других регионах возобновление работы банковской системы будет происходить поэтапно. В частности будут учитывать:

приоритетность;

социальную значимость банковских сервисов для населения и бизнеса.

Кстати, интернет в стране перестал работать 5 января, перед тем – были сбои. Кроме того, 5 января в Нур-Султане и Алматы отключили телефонную связь.

Последние новости о протестах в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ. Впоследствии они вспыхнули ориентировочно в 15 городах страны. Люди начали требовать отставки правительства и выдвинули ряд других требований.

На фоне протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал Организацию договора о коллективной безопасности ввести войска. На просьбу откликнулись лидеры стран.

В Казахстане находится контингент Беларуси, Армении, Таджикистана, Туркменистана и России. Руководитель миссии ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков заявил, что они будут в стране "до полной стабилизации ситуации".

Силовикам разрешили стрелять на поражение. Известно, что более 6 тысяч человек арестовали. Относительно погибших, то в телеграме Informburo.kz написали о 164 жертвах. Однако в Минздраве заявили об ошибке, но данные с их официального телеграм-канала Coronavirus.Kz не исчезли.

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