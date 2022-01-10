На українській землі пасажири борту поспілкувалися з журналістами. І розповіли про події у Казахстані, свідками яких самі були.

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У Караганді були тільки мирні мітинги

Пасажир на ім'я Саржан до аеропорту Нур-Суртана добирався з Караганди 200 кілометрів. За його словами, там зараз все спокійно. На вулиці виходили до тисячі людей, але – мітинг був мирним.

Правда і в тім, що з початком протестів у країні відключали інтернет.

Навіть зараз, коли ситуація начебто стабілізувалася, доступ до мережі дають на пару годин у день.

Проблеми були й зі дзвінками. Сестра Сарджана з іншої країни дзвонилась до нього тільки на домашній телефон. Між містами влада поставила блокпости, всі автомобілі перевіряють.

Якщо вважають, що людина "підозріла", то записують її особисті дані... Військових у місті не так багато. Найбільше військових на блокпостах та біля адмінбудівель,

– розповів Саржан.

Нур-Султан не помітив протестів

Пасажир Тамірлан мешкає у Нур-Султані. Він розповів, що летить у Європу з туристичною метою. За його словами, у столиці Казахстану Нур-Султані насправді все було спокійно, але "ситуацію роздули".

Не треба було обрубати інтернет, скасовувати рейси тощо. Це все призвело до того, що почалась зайва паніка. Військові ж – звична річ для Нур-Суртана. У нас завжди багато поліції у місті, охорони. Не було у місті ніякого мародерства. Усі живуть тихим звичним життям зараз. Лише комендантська година і металошукачі,

– розповів він.

Водночас Тамірлан підтвердив, що в Алмати справді були бої, і люди досі не можуть звідти вилетіти.

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