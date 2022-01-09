Central Asian Affairs опитали 500 людей. Як показало дослідження, 223 людини найвагомішою причиною назвали бідність (засоби до існування).

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Засоби до існування визначаються як протести, пов'язані з добробутом, комунальними послугами, працею та доходами.

Інші причини

Багато людей могли думати, що проблема саме у політичних питаннях. Та насправді це другорядний фактор. За цей пункт проголосували 147 людей.

Також 41 людина проголосувала за проблему довкілля. Найменше людей турбують дії влади щодо питання здоров'я.

Казахстан
Причина протестів у Казахстані / Джерело: Central Asian Affairs / Інфографіка "Радіо Свободи"

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