Central Asian Affairs опитали 500 людей. Як показало дослідження, 223 людини найвагомішою причиною назвали бідність (засоби до існування).

До теми У Казахстані повідомили про 164 загиблих під час сутичок: серед них 3 дітей

Засоби до існування визначаються як протести, пов'язані з добробутом, комунальними послугами, працею та доходами.

Інші причини

Багато людей могли думати, що проблема саме у політичних питаннях. Та насправді це другорядний фактор. За цей пункт проголосували 147 людей.

Також 41 людина проголосувала за проблему довкілля. Найменше людей турбують дії влади щодо питання здоров'я.



Причина протестів у Казахстані / Джерело: Central Asian Affairs / Інфографіка "Радіо Свободи"

Протести в Казахстані: головне

Масові акції спалахнули ще 3 січня через підняття цін на газ.

Влада виконала вимоги, але суспільство вже було не зупинити – почались сутички.

Кількість затриманих у країні скоро перевищить 6 тисяч осіб. Є також майже 200 загиблих. Серед них – діти.

Сума збитків від протестів у Казахстані зросла до 212 мільйонів доларів.

Росія направила своїх військових у Казахстан.

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