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Важливо Війська ОДКБ, перші жертви і мародерство: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Зверніть увагу! Інформація про події, які відбуваються в Казахстані, вказана за київським часом. Різниця становить 4 години.

9:02 – поліція в НурСултані розпочала поквартирний обхід "з метою виявлення порушників громадського порядку". Про це повідомив комендант казахської столиці Єржан Саденов.

8:40 – у МВС Казахстану заявили, що кількість затриманих протестувальників вже зросла до 5969.

7:05 – за попередніми підрахунками, сума збитків від протестів у Казахстані зросла до 212 мільйонів доларів. Такі дані опублікували у Національній палаті підприємців.

7:04 – у лікарні запевнили, що поранені співробітники акімату Алмати (міської адміністрації) перебувають у стабільному стані. Детальнішу інформацію повідомляти там відмовилися.

6:45 – у Назарбаєва заявили, що Токаєв не звільняв його з посади голови Радбезу. Мовляв, той сам передав повноваження чинному президенту через масові протести.

6:14 – казахська влада заявила, що роботу аеропорту в Алмати відновлять після стабілізації ситуації в місті.

5:44 – авіакомпанії частково відновили рейси з Казахстану. В Air Astana повідомили, що вже виконують польоти у Москву, Дубай, Франкфурт та Атирау. Натомість FlyArystan літає в Шимкент, Кизилорду та Кутаїсі.

Що цьому передувало

Протести у Казахстані спалахнули 3 січня 2022 року через підвищення вартості газу. Попри те, що влада погодилась, знизити ціну, мітинги набрали нової сили.

Мітингувальники в Алмати підпалили будівлю державного телеканалу "Казахстан" та викрали з нього обладнання.

Президент Касим-Жомарт Токаєв на тлі масових заворушень проводив переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який свого часу жорстоко придушив протести після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року.