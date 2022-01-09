Влада Казахстану пояснила, що дані це "технічна помилка". Про це повідомили 9 січня.

До теми Зростає кількість затриманих, поліція перевіряє іноземців: хроніка подій у Казахстані 9 січня

Влада Казахстану спростовує дані щодо понад 160 загиблих

Інформація про кількість загиблих не відповідає дійсності,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема у МОЗ країни заявили, що публікація статистики – "технічна помилка". Статистику опублікували в офіційному каналі coronavirus2020_kz, який перебуває в підпорядкуванні Міністерства інформації та у суспільного розвитку.

Станом на 14:32 видання відзначало, що публікацію не видалили з телеграм-каналу. Зокрема там мовилось, що:

в Алмати загинули 103 особи, з них двоє – діти;

у Кизилординській області – 21 особа;

у Жамбилській – 10;

в Алматинській – 8;

у інших регіонах – 22 особи.

На жаль, влада підтвердила загибель дітей. Зокрема 4-річної дівчинки та 11-річного хлопчика. Вони загинули від куль в Алмати.

Про загиблих влада повідомила вперше 5 січня. Тоді заявили про загибель 28 силовиків та 26 "озброєних людей".

Останні дані про протести у Казахстані

Протести тривають тиждень – з 2 січня. Спочатку вони почались через зростання цін на газ. Згодом мітингувальники висунули ряд вимог.

Згідно з дослідженням Central Asian Affairs, – з 500 опитаних, 223 людини найвагомішою причиною протесту назвали бідність (засоби до існування).

Внаслідок сутичок між силовиками та протестувальниками затримали понад 6 тисяч людей. Детальніше про те, що відбувається у Казахстані читайте тут.

Протести у Казахстані: все, що потрібно знати

Повний текст публікації ORDA

Інформація про кількість загиблих не відповідає дійсності. Orda.kz звернулася за підтвердженням до МОЗ, де відповіли, що міністерство не давало таких цифр.

Teelgram-канал @coronavirus2020_kz, в якому опублікована статистика, знаходиться в компетенції міністерства інформації та суспільного розвитку. У міністерстві Orda.kz заявили, що публікація статистики є технічною помилкою. Однак, публікація все ще не видалена та не опубліковано спростування цієї інформації через проблеми з доступом до Інтернету в країні.