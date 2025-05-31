Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

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Що зміниться в роботі ТЦК

У Сухопутних військах упевнені: лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди. Росіяни не шкодують ані грошей, ані зусиль.

Ми разом з Оперативними командуваннями "Північ", "Південь", "Захід" та "Схід" будемо систематизувати та оприлюднювати результати перевірок. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов'язків або порушив Закон.

У травні 89% усіх інцидентів (233 випадки), пов'язаних з ТЦК, виявилися непідтвердженими. Це були фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО.

А от 30 інцидентів мали під собою реальні підстави. Це склало 11% від усіх випадків. Їх перевірили та ухвалили рішення.

Які були рішення щодо працівників ТЦК:

4 особи відсторонили від виконання обов'язків;

2 особи звільнили з посад;

11 притягнули до дисциплінарної відповідальності;

27 службових розслідувань тривають.

Слід сказати, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

В Командуванні Сухопутних військ підкреслили: вимагають від своїх підлеглих суворо дотримуватися законів України. А також всебічно сприяти, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання. Громадян і медіа просять перевіряти джерела інформації, "щоб не стати частиною кампанії Росії з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні".