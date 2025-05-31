Проте більшість таких повідомлень мають маніпулятивний характер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оперативне командування "Північ".

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Що кажуть в ОК "Північ" про інциденти за участю співробітників ТЦК

За даними ОК "Північ", у межах ініціативи Командування Сухопутних військ ЗСУ наразі триває оновлення підходів до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для того, щоб забезпечити прозорість і відкритість їхньої діяльності для суспільства.

Там зазначають, що більшість із 68 повідомлень щодо інцидентів за участю співробітників ТЦК, мали маніпулятивний характер. Це може свідчити про цілеспрямовані спроби дискредитувати їхню законну діяльність, а також знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом.

В ОК "Північ" запевняють, що контроль за діями військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває безперервно, а вся інформація про можливі порушення ретельно перевіряється для своєчасного реагування та ухвалення відповідних рішень.

Додамо, що раніше для співробітників ТЦК розробили "підручник" з правил поведінки під час мобілізації. До таких дій вдалися для того, щоб зменшити напругу в суспільстві та уникнути конфліктів.