Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

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Что изменится в работе ТЦК

В Сухопутных войсках уверены: только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды. Россияне не жалеют ни денег, ни усилий.

Мы вместе с Оперативными командованиями "Север", "Юг", "Запад" и "Восток" будем систематизировать и обнародовать результаты проверок. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей или нарушил Закон.