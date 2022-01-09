Російські миротворці прибувають на аеродроми Алмати та Жетиген. Військових перекидають у Казахстан фактично цілодобово.
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Військових летять з Московської та Іванівської областей
У російському міноборони уточнили, що для цього створили повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та 5 літаків Ан-124. Також у відомстві пояснили, чим займаються підрозділи повітряно-десантних військ, які прибули в Алмати. Там стверджують, що вони вже розпочали охорону "життєво важливих об'єктів та об'єктів соціальної інфраструктури".
Росія перекидає військових у Казахстан: дивіться відео
Чому іноземні війська прибувають у Казахстан
- У російському відомстві стверджують, що їхні військові у Казахстані охоронятимуть важливі об'єкти та "сприятимуть місцевих правоохоронцям".
- Вони почали прибувати туди після звернення президента країни Касима-Жомарта Токаєва. Той цинічно заявив, що протести готували "бандформування за кордоном".
- Тож через нібито зовнішню загрозу він закликав ОДКБ надати Казахстану військову підтримку. Країни-члени відгукнулися на його прохання.