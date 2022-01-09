Таку думку депутат написав у своєму фейсбуці. Допис довго не існував – Матвейчев видалив його, коли побачив критику та обурення.

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Скриншот скандального допису опублікував представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.

Ось такі у казахів "российские партнеры и друзья". Надіюсь, в Казахстані все це читають і запам'ятовують,
– написав Казанський.

Матвейчев
Скандальний допис Матвейчева / Скриншот

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Реакція мережі

Хоч і депутат видалив допис, користувачі не можуть його забути. Вони публікують скриншот і в себе на сторінках, і під іншими дописами Матвейчева.

Ба більше, засипають його фото гнівними коментарями:

  • "яка мерзотна морда";
  • "куди втікати будеш?";
  • "який огидний...".

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  • Протестам жорстоко протистоїть влада.
  • У МВС країни заявили, що затримали 5 969 осіб станом на ранок 9 січня. Однак цифра росте щогодини.
  • Кількість вбитих офіційно не називають. Однак відомо, що їх десятки. Серед них і 2 дітей: 4-річна дівчинка та 11-річний хлопчик.
  • В Євросоюзі звернулися до влади Казахстану, адже занепокоєні насильством.

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Повний текст публікації Дениса Казанського у телеграмі:

Депутат Держдуми РФ від правлячої партії "Єдина Росія" Олег Матвейчев запропонував ґвалтувати дружин підприємців, незадоволених режимом Назарбаєва-Токаєва. Ось такі у казахов "российские партнеры и друзья". Надіюсь, в Казахстані все це читають і запам'ятовують.