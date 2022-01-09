Таку думку депутат написав у своєму фейсбуці. Допис довго не існував – Матвейчев видалив його, коли побачив критику та обурення.
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Скриншот скандального допису опублікував представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.
Ось такі у казахів "российские партнеры и друзья". Надіюсь, в Казахстані все це читають і запам'ятовують,
– написав Казанський.
Скандальний допис Матвейчева / Скриншот
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Реакція мережі
Хоч і депутат видалив допис, користувачі не можуть його забути. Вони публікують скриншот і в себе на сторінках, і під іншими дописами Матвейчева.
Ба більше, засипають його фото гнівними коментарями:
- "яка мерзотна морда";
- "куди втікати будеш?";
- "який огидний...".
Ситуація в Казахстані: останні новини
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Повний текст публікації Дениса Казанського у телеграмі:
Депутат Держдуми РФ від правлячої партії "Єдина Росія" Олег Матвейчев запропонував ґвалтувати дружин підприємців, незадоволених режимом Назарбаєва-Токаєва. Ось такі у казахов "российские партнеры и друзья". Надіюсь, в Казахстані все це читають і запам'ятовують.