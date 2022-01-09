Такое мнение депутат написал в своем фейсбуке. Сообщение долго не просуществовало – Матвейчев удалил его, когда увидел критику и возмущение.

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Скриншот скандального сообщения опубликовал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский.

Вот такие у казахов "российские партнеры и друзья". Надеюсь, в Казахстане все это читают и запоминают,

– написал Казанский.



Скандальный пост Матвейчева / Скриншот

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Реакция сети

Хоть депутат и удалил сообщение, пользователи не могут его забыть. Они публикуют скриншот и у себя на страницах, и под другими публикациями Матвейчева.

Более того, засыпают его фото гневными комментариями:

"какая мерзкая морда";

"куда убегать будешь?";

"какой отвратительный...".

Важно! Протесты в Казахстане вспыхнули 3 января 2022 года из-за внезапного увеличения цены на газ. Власть сразу исправила ситуацию, но протесты уже приобрели более политический характер.

Ситуация в Казахстане: последние новости

Протестам жестоко противостоит власть.

В МВД страны заявили, что задержали 5 969 человек по состоянию на утро 9 января. Однако цифра растет каждый час.

Количество убитых официально не называют. Однако известно, что их десятки. Среди них и 2 детей: 4-летняя девочка и 11-летний мальчик.

В Евросоюзе обратились к властям Казахстана, так как обеспокоены насилием.

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Полный текст публикации Дениса Казанского в телеграме:

Депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Олег Матвейчев предложил насиловать жен предпринимателей, недовольных режимом Назарбаева – Токаева. Вот такие у казахов "российские партнеры и друзья". Надеюсь, в Казахстане все это читают и запоминают.