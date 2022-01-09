Такое мнение депутат написал в своем фейсбуке. Сообщение долго не просуществовало – Матвейчев удалил его, когда увидел критику и возмущение.
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Скриншот скандального сообщения опубликовал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский.
Вот такие у казахов "российские партнеры и друзья". Надеюсь, в Казахстане все это читают и запоминают,
– написал Казанский.
Скандальный пост Матвейчева / Скриншот
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Реакция сети
Хоть депутат и удалил сообщение, пользователи не могут его забыть. Они публикуют скриншот и у себя на страницах, и под другими публикациями Матвейчева.
Более того, засыпают его фото гневными комментариями:
- "какая мерзкая морда";
- "куда убегать будешь?";
- "какой отвратительный...".
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Полный текст публикации Дениса Казанского в телеграме:
Депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Олег Матвейчев предложил насиловать жен предпринимателей, недовольных режимом Назарбаева – Токаева. Вот такие у казахов "российские партнеры и друзья". Надеюсь, в Казахстане все это читают и запоминают.