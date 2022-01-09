Высокий представитель ЕС по иностранным делам подчеркнул, что Европа обеспокоена проявлениями насилия, которые вспыхнули после мирных акций протеста в Казахстане.

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ЕС готов помочь Казахстану

Боррель отметил, что Казахстан является важным партнером для Европейского союза. Он выразил соболезнования из-за гибели силовиков и протестующих и осудил "широкомасштабные акты насилия". Чиновник призвал предотвратить дальнейшую эскалацию и избегать любого подстрекательства к жестокости.

Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса. Внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость и права граждан,

– говорится в заявлении.

Боррель от имени ЕС обратился к властям страны

Кроме этого, Боррель призвал казахскую власть "выполнить свои обязательства в это непростое время". Он объяснил, что речь идет об уважении прав человека и основных свобод граждан. И уточнил, что подразумевает свободу мирных собраний, высказывания мнений и СМИ.

Обратите внимание! Германия запретила экспорт вооружений в страны Центральной Азии. Это произошло на фоне массовых акций протеста, охвативших Казахстан в начале 2022 года.

Предыдущее заявление Борреля

Ранее Боррель отреагировал на введение российских войск в Казахстан. Он убежден, что присутствие иностранных войск в стране требует особого внимания. "В любом случае присутствие иностранных войск на территории другого государства – это то, за чем мы должны наблюдать с предосторожностью", – подчеркнул чиновник.

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