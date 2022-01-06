Об этом Боррель заявил в ходе общения с журналистами в Киеве. Он прибыл в Украину в ночь на 5 января. Кроме столицы, европейский чиновник посетил и Донбасс.

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Что Боррель говорит об иностранных войсках в Казахстане

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности знает о введении российских войск в Казахстан. Он обратил внимание, в частности, на то, что иностранные военные прибыли туда с согласия властей – в ответ на просьбу президента Касима-Жомарта Токаева.

По словам Борреля, в Брюсселе надеются, что присутствие иностранных войск не будет подрывать независимость Казахстана. Речь идет о воплощении договоренностей между независимыми государствами (в рамках ОДКБ), поэтому выступить против Евросоюза не могут.

Но в любом случае присутствие иностранных войск на территории другого государства – это то, за чем мы должны наблюдать с предосторожностью,

– объяснил он.

Первые подразделения русских военных уже прибыли в Казахстан. В Организации договора о коллективной безопасности утверждают, что им поручат охрану важных объектов и будут просить о "содействии казахским правоохранителям".

Токаев обратился к ОДКБ: что об этом известно

ОДКБ является военно-политической организацией, в которую, кроме России и Казахстана , входят Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Создали его в мае 1992 года.

, входят Создали его в мае 1992 года. Из-за массовых протестов, охвативших Казахстан в начале 2022 года, президент Касим-Жомарт Токаев обратился к странам-членам "за помощью".

Политик заявил, что террористические банды "являются международными и прошли подготовку за границей". Ведь устав организации предполагает военную поддержку именно при внешней угрозе.

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