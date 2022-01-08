Високий представник ЄС із закордонних справ підкреслив, що Європа стурбована проявами насильства, які спалахнули після мирних акцій протесту в Казахстані.
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ЄС готовий допомогти Казахстану
Боррель зауважив, що Казахстан є важливим партнером для Європейського союзу. Він висловив співчуття через загибель силовиків та протестувальників та засудив "широкомасштабні акти насильства". Посадовець закликав запобігти подальшій ескалації й уникати будь-якого підбурювання до жорстокості.
Ми готові надати допомогу у мирному врегулюванні кризи. Зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет і незалежність Казахстану та права громадян,
– мовиться у заяві.
Боррель від імені ЄС звернувся до влади країни
Крім цього, Боррель закликав казахську владу "виконати свої зобов'язання у цей непростий час". Він пояснив, що мовиться про повагу прав людини та основних свобод громадян. Й уточнив, що має на увазі свободу мирних зібрань, висловлювання думок та ЗМІ.
Попередня заява Борреля
Раніше Боррель відреагував на введення російських військ у Казахстан. Він переконаний, що присутність іноземних військ у країні вимагає особливої уваги. "У будь-якому разі присутність іноземних військ на території іншої держави – це те, за чим ми маємо спостерігати з пересторогою", – наголосив посадовець.
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