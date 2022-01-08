Відповідне рішення уряд німецької держави схвалив під час засідання, яке пройшло у суботу, 8 січня.

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ЗМІ повідомляють, що поставки оборонного озброєння до Казахстану займають малу частину в експорті Німеччини. У 2021 році було видано лише 25 дозволів на суму близько 2,2 мільйона євро.

Заборона була введена також з урахуванням наказу президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва відкривати вогонь на ураження по учасниках заворушень,

– додали журналісти.

Протести у Казахстані: коротко

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

В Організації договору про колективну безпеку кажуть, що у Казахстані – 2 500 "миротворців".

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