Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана. Речь идет о задержании с 8 по 10 января 2022 года.
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В Алматы власти задержали почти 700 человек
В период с 8 января 2022 года в Алматы и Алматинской области силами спецподразделений КНБ, МВД, Минобороны и Нацгвардии задержаны 675 подозреваемых,
– заявили в ведомстве.
Власти также объяснили, что во время обысков у этих людей обнаружили:
- оружие;
- боеприпасы;
- поддельные документы работников правоохранительных органов;
- награбленное имущество.
Протесты в Казахстане: основное
- Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, после поднятия цен на газ. Несмотря на их снижение, люди потребовали политических изменений в стране и улучшения качества уровня жизни. Протесты бушевали ориентировочно в 15 городах страны. За это время власти задержали более 7 тысяч человек.
- В частности, 5 января жительница Алматы заявила, что протестующие делятся на два типа: желающие мирного протеста, провокаторы, которые все разрушают и поджигают.
- Жесточайшие стычки произошли в крупнейшем городе Казахстана Алматы. В частности, 7 января людей предупреждали о "зачистках".
- 8 января в городе были слышны выстрелы. Перед тем власти разрешили стрелять на поражение.
- Точное количество погибших до сих пор неизвестно. Однако из-за попадания пуль в городе погибли двое детей – 11-летний мальчик и 4-летняя девочка. Еще один ребенок находится в больнице.
- 10 января власть объявила общенациональный траур по погибшим во время протестов, однако их количество до сих пор не назвали.
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