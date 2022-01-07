Возле площади были припаркованы машины. В то же время к ним подъехал бронеавтомобиль, и силовики потребовали срочно покинуть площадь.

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Начнутся активные действия

Силовики объяснили людям, что те должны покинуть площадь, потому что "начнутся активные действия".

В то же время военные добавили предупреждение, что у людей есть всего 10 минут. После этого люди начали покидать площадь.

Последние новости о ситуации в Казахстане

Ситуация в Казахстане по состоянию на 7 января продолжает оставаться напряженной. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам стрелять на поражение по митингующим.

Кыргызстан, Таджикистан и Армения отправили войска в Казахстан. По всей стране объявили "красный уровень террористической угрозы".

Также в стране есть российские войска и 2500 военных ОДБК для подавления "терроризма". 6 января уже зачищали площадь возле мэрии в городе Алматы. Они взяли в оцепление 2 сотни вооруженных протестующих. Впоследствии силовики отошли.

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