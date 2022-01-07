Политик отдал приказ военным стрелять на поражение, отказавшись проводить переговоры с протестующими для мирного разрешения ситуации. Об этом он заявил в своем обращении 7 января.

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На этом Токаев не остановился и назвал казахстанских митингующих "преступниками" и "убийцами".

Нам пришлось иметь дело с вооруженными и обученными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами, и их надо уничтожать,

– цинично сказал президент Казахстана.

Кроме этого, он добавил, что силовики морально и технически готовы выполнять поставленную задачу.

Обратите внимание! Токаев поблагодарил Путина за то, что тот помог подавить протесты в Казахстане.

Протесты в Казахстане: коротко

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они требовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это было лишь 1 из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов страны. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Спустя несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

Первой свой контингент ввела Россия. На самолетах в Казахстан перевезли военных и спецтехнику. Однако ввод войск в Кремле подтвердили лишь вечером 6 января.

В Организации договора о коллективной безопасности говорят, что в Казахстане – 2 500 "миротворцев".

Ввод российских войск в Казахстан: смотрите видео