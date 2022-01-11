Силы будут выводить поэтапно. В общем процесс займет не больше 10 дней. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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Основную миссию миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане закончили. Уже через 2 дня войска будут выводить.
Источник:"Коммерсантъ"
Силы будут выводить поэтапно. В общем процесс займет не больше 10 дней. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
К теме Начало оккупации территории Казахстана, – журналист об участии России в протестах
Новость дополняется...