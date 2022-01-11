Реформи будуть аж у вересні

11 січня прем'єр-міністром Казахстану призначили Аліхана Смаїлова. Політик наголосив, що це для нього – велика відповідальність.

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За даними телеграм-каналу "Vласть о главном", пакет політичних реформ презентують у вересні 2022 року. Це відбудеться під час чергового послання до народу.

Президент Казахстану виступив на засіданні Мажилісу – нижньої палати парламенту. Під час свого виступу політик побідкався на всі органи влади.

Що Токаєв заявив у Мажилісі:

слід переглянути роботу силовиків;

треба бути готовим до "терористичної атаки";

Нацгвардію будуть укріплювати;

відбудеться "ревізія реформ": робота з армією, прикордонниками;

треба робити "справи", щоб доходи населення зростали.

Крім того, політик заявив, що у влади, мовляв, "неправильне уявлення про життя простих людей". Звинуватив він у цьому "деякі державні органи". Винними, на думку Токаєва, є й олігархи, великі підприємства та навіть державний банк. Словом, усі – лише не він сам.

Ситуація в Казахстані: головне

3 січня у країні спалахнули масштабні протести. Приводом стало значне підвищення цін на газ. Однак згодом активісти висунули низку вимог, серед яких – очищення влади.

5 січня Токаєв звернувся до країн ОДКБ і попросив ввести війська на територію країни. Протестувальників політик назвав "терористами".

Для придушення протестів Росія почала направляти так званих "миротворців". Їм дозволили відкривати вогонь, адже казахські військові відмовлялися стріляти у власний народ.

Офіційно в Казахстані наразі перебуває понад 2 тисячі "миротворців" ОДКБ.

Під час протестів загинули і силовики, і протестувальники. Точна кількість жертв досі невідома.

Зверніть увагу! 11 січня Токаєв заявив, що через 2 дн і "миротворці" ОДКБ почнуть поетапно виходити з країни. Загалом цей процес триватиме 10 днів. За словами політика, іноземці "успішно завершили свою місію" в Казахстані й ситуація, мовляв, вже стабілізувалася.

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