От таку заяву 10 січня зробив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Це сталося під час наради глав країн ОДКБ – Організації Договору колективної безпеки.

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Влада Казахстану звинувачує у мародерствах "закордонних бойовиків", але докази "будуть згодом"

На нараді глав країн Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв:

Вкотре повторив тезу про те, що участь у протестах у країні брали " бойовики з-за кордону".

з-за кордону". І навіть пообіцяв "згодом надати докази".

Наразі ж доказів Токаєв не надав. Ймовірним поясненням цього стала його інша заява: що "терористи відомого походження" викрадають із казахських моргів тіла інших "бойовиків".

Упевнено заявляю про безпосередню участь закордонних бойовиків у агресії проти Казахстану. Невипадково бандити нападали ночами на морги, забирали та відвозили тіла своїх загиблих спільників,

– сказав він.

І додав, що це так "бойовики" сліди замітають.

До слова про "сліди". 9 січня у Казахстані показали відео, де чоловік "зізнається", що йому заплатили за участь у протестах. Та дуже швидко з'ясувалося, що цей чоловік – відомий джазовий музикант Вікрам Рузахунов, і в Казахстан він літав давати концерт. Після розголосу у ЗМІ, на щастя, Рузахунова відпустили.

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