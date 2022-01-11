От таку заяву 10 січня зробив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Це сталося під час наради глав країн ОДКБ – Організації Договору колективної безпеки.
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Влада Казахстану звинувачує у мародерствах "закордонних бойовиків", але докази "будуть згодом"
На нараді глав країн Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв:
- Вкотре повторив тезу про те, що участь у протестах у країні брали "бойовики з-за кордону".
- І навіть пообіцяв "згодом надати докази".
Наразі ж доказів Токаєв не надав. Ймовірним поясненням цього стала його інша заява: що "терористи відомого походження" викрадають із казахських моргів тіла інших "бойовиків".
Упевнено заявляю про безпосередню участь закордонних бойовиків у агресії проти Казахстану. Невипадково бандити нападали ночами на морги, забирали та відвозили тіла своїх загиблих спільників,
– сказав він.
І додав, що це так "бойовики" сліди замітають.
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