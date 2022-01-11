Такое заявление 10 января сделал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Это произошло во время совещания глав стран ОДКБ – Организации Договора коллективной безопасности.

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Власти Казахстана обвиняют в мародерствах "зарубежных боевиков", но доказательства "будут потом"

На совещании глав стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев:

  • Еще раз повторил тезис, что участие в протестах в стране принимали "боевики из-за границы".
  • И даже пообещал "вскоре предоставить доказательства".

Пока же доказательств Токаев не предоставил. Вероятным объяснением этого стало его другое заявление: "террористы известного происхождения" похищают из казахских моргов тела других "боевиков".

Уверенно заявляю о непосредственном участии зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников,
– сказал он.

И добавил, что это так "боевики" следы заметают.

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