Такое заявление 10 января сделал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Это произошло во время совещания глав стран ОДКБ – Организации Договора коллективной безопасности.

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Власти Казахстана обвиняют в мародерствах "зарубежных боевиков", но доказательства "будут потом"

На совещании глав стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев :

Еще раз повторил тезис, что участие в протестах в стране принимали " боевики из-за границы".

И даже пообещал "вскоре предоставить доказательства" .

Пока же доказательств Токаев не предоставил. Вероятным объяснением этого стало его другое заявление: "террористы известного происхождения" похищают из казахских моргов тела других "боевиков".

Уверенно заявляю о непосредственном участии зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников,

– сказал он.

И добавил, что это так "боевики" следы заметают.

К слову об "следах". 9 января в Казахстане показали видео, где мужчина "признается", что ему заплатили за участие в протестах. Но очень быстро выяснилось, что этот мужчина – известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов, и в Казахстан он летал давать концерт. После огласки в СМИ, к счастью, Рузахунова отпустиили.

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