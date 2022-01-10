Музыкант рассказал, что на митинги не выходил. Однако 7 января отправился домой, а на улице его задержали военные.

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Как Рузахунов объясняет синяки

Исполнитель убеждает, якобы в камере с ним обращались хорошо: покормили и напоили горячим чаем. По его словам, синяки и следы побоев – это лишь "результат жесткого задержания".

Также Рузахунов прокомментировал видео, на котором говорит, что участвовал в митингах за 200 долларов. Он сказал, что решил наговорить на себя сам, потому что слышал от сокамерников, что тогда его "немедленно депортируют". После этого музыкант поблагодарил МВД и призвал братские народы не ссориться.

Что известно о задержании Рузахунова

На государственном телеканале Казахстана 9 января опубликовали "признание киргизского террориста". Мужчина со следами от избиения говорил, что ему якобы заплатили 200 долларов за участие в протестах и ​​оплатили билет из Кыргызстана.

Это был известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов. Родственники мужчины не сомневаются, что его пытали.

После этого возле посольства Казахстана в Кыргызстане вспыхнули протесты.

Протесты в Казахстане: главное

Протесты вспыхнули в начале января из-за роста цен на газ. Власти согласились снизить тарифы, но люди выдвинули новые требования. Правительство ушло в отставку.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Организацию договора о коллективной безопасности ввести войска. Первой отреагировала Москва. Сейчас в Казахстане более 2 тысяч так называемых "миротворцев".

Кроме того, Токаев разрешил силовикам стрелять на поражение. Точное количество жертв власти не называют.

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