На фоне слабого Казахстана произошло то, что не произошло в Украине. О российских войсках в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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Он напомнил, как бывший президент Украины Виктор Янукович тоже письменно приглашал российские войска, за что и получил свой приговор госизмены.

Справка. Виктора Януковича приговорили в январе 2019 года к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Защитники президента-беглеца несколько раз пытались подавать апелляции, но их не удовлетворяли.

Россия хочет контролировать Казахстан

По словам Чалого, Касым-Жомарт Токаев тоже пошел на такой шаг. Однако в Украине последствия такого решения остановили люди, а в Казахстане их расстреляли, завели российские войска.

По факту, Россия берет все больший контроль над Казахстаном,

– подчеркнул Чалый.

Он заметил, что если россияне зашли и быстро выйдут из Казахстана – это усилит впечатление об ОДКБ. В то же время пока это не будет предметом обсуждения, так как:

во-первых, не разобрались, что будет дальше;

во-вторых, ситуация будет на слуху. Но Россия считает эту тему завершенной, а США хотят обсуждать пропорциональное применение силы.

"Станет ли это рычагом в будущем – возможно. Но не сегодня, потому что там еще не завершены процессы", – отметил экс-посол Украины в США.

ОДКБ в Казахстане: главное

Президент Казахстана призвал государства Договора о коллективной безопасности, чтобы они ввели свои войска для борьбы с "террористами".

После этого Россия направила свои войска на территорию государства, чтобы помочь подавить протесты.

Владимир Путин заявил, что якобы "миротворческий контингент ОДКБ" пробудет в Казахстане еще неопределенное время "столько, сколько нужно".

В Кремле сообщили, что официально в Казахстане находятся более 2 тысяч так называемых "миротворцев".

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