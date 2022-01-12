Про це повідомили у комітеті цивільної авіації Міністерства промисловості та інфраструктурного розвитку Казахстану. За їхньою інформацією, аеропорт відкриють вже з 13 січня 2022 року.
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Аеропорт повинен запрацювати з 13 січня
За попередньою інформацією керівництва аеропорту, від 8:00 до 21:00, відповідно до розкладу польотів авіакомпаній, здійснюватимуться рейси:
- внутрішні;
- міжнародні.
З метою забезпечення безпеки, доступ до термінала дозволять лише пасажирам. Ще 11 січня з'явилась інформація, що аеропорт в Алмати технічно готовий до того, щоб його відкрили.
Ситуація в аеропорті під час протестів
- Під час масових протестів відбулось захоплення аеропорту в Алмати. Припинив свою роботу і аеропорт міста Акту.
- Через ситуацію у Казахстані чиновники почали покидати країну. За 5 січня вилетіли 10 приватних літаків.
- Окрім цього, ввечері 5 січня аеропорт в Алмати запалав. Вогонь охопив кілька приміщень.
- Вже 6 січня з'явилась інформація, що аеропорти трьох великих міст держави припинили свою роботу.
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