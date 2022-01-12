Об этом сообщили в комитете гражданской авиации Министерства промышленности и инфраструктурного развития Казахстана. По их информации, аэропорт откроют уже с 13 января 2022 года.
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Аэропорт должен заработать с 13 января
По предварительной информации руководства аэропорта, от 8:00 до 21:00, в соответствии с расписанием полетов авиакомпаний, будут осуществляться рейсы:
- внутренние;
- международные.
В целях обеспечения безопасности, доступ к терминалу позволят только пассажирам. Еще 11 января появилась информация, что аэропорт в Алматы технически готов к тому, чтобы его открыли.
Ситуация в аэропорту во время протестов
- Во время массовых протестов произошел захват аэропорта в Алматы. Прекратил свою работу и аэропорт города Акту.
- Из-за ситуации в Казахстане чиновники начали покидать страну. За 5 января вылетели 10 частных самолетов.
- Кроме этого, вечером 5 января аэропорт в Алматы загорелся. Огонь охватил несколько помещений.
- Уже 6 января появилась информация, что аэропорты трех крупных городов государства прекратили свою работу.
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