Об этом сообщили в комитете гражданской авиации Министерства промышленности и инфраструктурного развития Казахстана. По их информации, аэропорт откроют уже с 13 января 2022 года.

Стоит прочитать Самолет из Казахстана прибыл в Украину

Аэропорт должен заработать с 13 января

По предварительной информации руководства аэропорта, от 8:00 до 21:00, в соответствии с расписанием полетов авиакомпаний, будут осуществляться рейсы:

внутренние;

международные.

В целях обеспечения безопасности, доступ к терминалу позволят только пассажирам. Еще 11 января появилась информация, что аэропорт в Алматы технически готов к тому, чтобы его открыли.

Напомним! По всему Казахстану 6 января ввели режим чрезвычайного положения, который продлится до 19 января. В регионах на период действия ЧП также ввели комендантский час с 23:00 до 7:00.

Ситуация в аэропорту во время протестов

Обратите внимание – последствия протестов в Казахстане: смотрите видео