Очільником нового-старого уряду Казахстану став Аліхан Смаїлов. При цьому, із 16 міністрів призначили усього 7 нових.

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Новий уряд Казахстану

Міністром оборони став Бектанов Мурат.

Тургумбаєв Єрлан – міністр внутрішніх справ.

Умаров Аскар – міністр інформації та у суспільного розвитку.

Карашукєєв Єрбол – міністр сільського господарства.

Мусін Канат – міністр юстиції.

Аймагамбетов Асхат – міністр освіти і науки.

Гініят Ажар – міністр охорони здоров'я.

Шапкенов Серік – міністр праці та соціального захисту населення Казахстану.

Ускенбаєв Каирбек – міністр промисловості та інфраструктурного розвитку.

Жамаубаєв Єрулан – міністром фінансів.

Абаєв Даурен – міністр культури та спорту.

Ільїн Юрій – міністр з надзвичайних ситуацій.

Куантиров Алібек – міністром національної економіки.

Мусін Багдат – міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості.

Брекешєв Серіккалі – міністр екології, геології та природних ресурсів.

Акчулаков Болат – міністр енергетики Республіки Казахстан.

Нових облич обмаль

Як передає телеграм-канал Orda, більшість старих міністрів залишились при посадах. Серед 7 нових облич, зокрема, міністр інформації та суспільного розвитку Аскар Умаров, який замінив на посаді Аїду Балаєву.

В.о. міністра охорони здоров'я був Жандос Буркітбаєв, а стала Ажар Гініят. Міністром культури та спорту була Актоти Раїмкулова, став Даурен Абаєв.

На посаді міністр національної економіки був Асет Іргалієв, а став Алібек Куантиров. Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку очолював Бейбут Атамкулов, а тепер – Каїрбек Ускенбаєв.

Міністром енергетики був Магзум Мирзагалієв, а став Болат Акчулаков. Міністром юстиції був Марат Бекетаєв, а став Канат Мусін.

Що відбувається у Казахстані

На тлі масових протестів у країні президент Касим-Жомарт Токаєв 5 січня прийняв відставку уряду країни і підписав відповідний указ.

Відповідно до президентського указу, тимчасово виконував обов'язки прем'єр-міністра Казахстану Аліхан Смаілов, якого з часом призначили новим очільником уряду. Решта членів уряду мали залишатись на посадах до призначення нового складу.

Також казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заборонив підвищувати зарплати політикам та чиновникам до 2027 року. Він заявив, що вважає чинні суми "достатніми".

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